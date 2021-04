Glosse : Echt jetzt?

Eigentlich verblüfft es, dass Menschen noch verblüfft sind – da das Leben mit Überraschungen ja nicht gerade knauserig ist. Noch verblüffender aber scheint, wie sie ihr Erstaunen neuerdings äußern: Echt jetzt?

Früher hätte jemand in ähnlicher Situation wahrscheinlich eher gefragt: „Tatsächlich?“ Oder: „Ist das wirklich wahr?“ Da „Echt jetzt?“ aber gleichzeitig eine Kritik an der überraschenden Entwicklung ausdrückt, hätte es in der grauen Vorzeit der Ganz-Satz-Sprache vielleicht auch geheißen: „Das kann doch nicht dein Ernst sein!“