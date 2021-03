Glosse : Irgendwo pünktlich

Manche fragen sich: Woran kann man noch glauben? Allerdings ist klar, woran die meisten nicht mehr glauben: an die Abschaffung der Zeitumstellung.

63 Prozent der Bundesbürger haben diese laut einer Forsa-Umfrage auf absehbare Zeit abgeschrieben – und drehen heute Nacht resigniert wieder am Rad und Rädchen. Denn dass die Mehrheit etwas abschaffen will und dass es sinnvoll scheint, ist nach allgemeiner Lebenserfahrung die Garantie dafür, dass es niemals geschieht. Außerdem sind die Mitgliedsstaaten der EU nun zuständig. Manche meinen bereits, dass EU in Wirklichkeit gar nicht mehr „Europäische Union“ bedeutet, sondern „Ewige Zeitumstellung“.