Hilfe gegen häusliche Gewalt in Saarbrücken : Wegweiser aus der Hölle

Gewalttätige Männer nutzen jede Möglichkeit, Frauen in ständiger Angst vor dem nächsten Angriff und der nächsten Beleidigung zu halten (Symbolbild). Foto: Getty Images/iStockphoto/lolostock

Für unzählige Frauen ist das eigene Zuhause ein gefährlicher Ort und der Partner der gefährlichste Mensch. Es gibt Wege, dieser Hölle zu entkommen. Expertinnen in Saarbrücken kennen sie. Und begleiten die Frauen auf den ersten Schritten in ein sicheres Leben.

Nennen wir sie Anna. Wer so viel mitgemacht hat wie sie, will seinen echten Namen nicht im Netz und nicht in der Zeitung lesen. Gerade weil ihr Fall echt ist. Ihr Torsten – auch sein Name ist geändert – schien der Traummann zu sein. Bis er ihr eines Abends wie aus dem Nichts eine Eifersuchtsszene machte und ihr mitten ins Gesicht schlug. Es war nur der erste Schritt auf dem Weg in die Hölle mit fliegenden Messern und zertrümmerten Möbeln. Anna suchte Hilfe, um den Weg aus der Hölle zu finden. Und fand sie.

Szenen wie diese, grundlose Ausbrüche von Gewalt gegen Frauen, spielen sich täglich oft in Deutschland ab. Wenn die Betroffene Saarländerin ist und dieses Leben in Furcht vor dem nächsten Wutausbruch ihres Mannes hinter sich lassen will, sollte sie so schnell wie möglich eine Telefonnummer wählen: die (06 81) 37 99 61 0.

Info Hilfe für Frauen in Not Die Beratungs- und Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt des Sozialdienstes katholischer Frauen in Saarbrücken half im Jahr 2020 in 796 Fällen, 2019 wurde sie 689-mal tätig, um misshandelten Frauen Wege aus ihrer Notlage zu ebnen. Die weitaus meisten Hilfesuchenden (37,6 Prozent) kamen aus der Stadt Saarbrücken oder den anderen neun Kommunen des Regionalverbandes. Die weiteren Fälle verteilten sich wie folgt auf die Landkreise: Neunkirchen (13,8 Prozent), Saarlouis (13,5), Saarpfalz-Kreis (12,3), Merzig-Wadern (8,3) und St. Wendel (3,6).

Es ist die Nummer der Beratungs- und Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt, getragen vom Ortsverein Saarbrücken des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF). Dort arbeiten zwei auf die Betreuung von Opfern häuslicher Gewalt spezialisierte Expertinnen und eine Verwaltungskraft. Zu tun haben sie viel, sind sie doch zuständig für Betroffene aus dem ganzen Saarland (siehe Info).

Die Geschäftsführerin des SkF in Saarbrücken, Andrea Wolter, weiß um die Dimension der häuslichen Gewalt. „Es betrifft alle Schichten und Menschen in jeder Position.“ Zum einen viele Frauen, die in der Erziehungsarbeit zu Hause oder mit ihrer Teilzeitstelle vom Einkommen des Mannes abhängig sind. Zum anderen genauso Betroffene in wohlhabenden Haushalten, wenn der Mann das Geld wie sein Alleineigentum verteilt und für jede Ausgabe Erklärungen fordert. Schreierei inbegriffen, sobald er ihr aus einer Laune heraus einmal mehr Verschwendung unterstellt. Und an wen soll sie sich schon wenden, wo er doch seit Jahren alle Kontakte nach außen gekappt hat.

Die Corona-Krise tut nach Andrea Molters Einschätzung ein Übriges, um die Lage in vielen Haushalten zu verschärfen. „Die Belastungen sind gewachsen. Es gibt mehr Kurzarbeit und damit mehr finanziellen Druck. Erst recht, wo Jobs ganz weggefallen sind. Und zum Zu-Hause-Hocken fehlen wegen des Lockdowns auch noch die Alternativen.“ Der Weg raus aus dem Haus in eine Gemeinschaftseinrichtung falle vielen Frauen derzeit wegen der Angst vor Corona schwer.

Wenn der Mann dann wieder einmal das Zuhause zur Hölle macht, hilft auf jeden Fall und zu jeder Zeit die Polizei. Sie schaltet mit einem Fax, die Zustimmung der Betroffenen vorausgesetzt, die Beratungs- und Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt ein. Binnen 24 Stunden – außer an Wochenenden und Feiertagen – melden die Beraterinnen sich bei der Hilfesuchenden. „Sie rufen jede an, und jede bekommt ein Beratungsangebot“, sagt Andrea Molter.

Die Expertinnen der Interventionsstelle arbeiten immer anhand einer Gefährdungsanalyse auf die nächsten Kontakte im saarländischen Hilfenetz hin. Dazu gehören Frauenhäuser, Rechtsanwältinnen, Psychotherapeutinnen, die Opferambulanz auf dem Winterberg zur Beweissicherung nach Körperverletzungen, die Trauma-Ambulanzen in Berus und Münchwies, der Weiße Ring mit seinen Unterstützungsmöglichkeiten, die Lebensberatung und, nicht zu vergessen, Schuldnerberater.

Wenn eine Frau – auch mit Kindern – nur deshalb zu Hause bleibt, weil sie sonst kein Dach über dem Kopf hätte, kann sie erst einmal in einem Notaufnahmebereich unterkommen, dort Kraft schöpfen und dann die nächsten Schritte planen. Die nächsten Schritte weg von der Hölle. In eine sichere eigene Wohnung. Und in ein besseres Leben.