Fastnacht in St. Ingbert und dem Bliestal : Die Fastnacht geht auf die Zielgerade zu

Fastnacht in St. Ingbert und dem Bliestal

Auch die Showtanzgruppe „Stampesstrampler“ (hier ein Archivfoto) wird am morgiugen Freitag bei der Frauensitzung des RCV „Die Stampesse“ wieder mitwirken. Foto: Michael Rolles

Der große Überblick über die Veranstaltungen in den Narrhallas in St. Ingbert und den drei Bliestal-Gemeinden.

Sonntag, 23. Februar, 15 bis 19 Uhr: Fasching in der Feuerwehrzentrale am Markt

Riesenstimmung in der Bliesgau-Festhalle

Mittwoch, 19. Februar, 17.11 Uhr: Faschingstreiben der Awo Rohrbach, Awo-Begegnungsstätte in der ehemaligen Wiesentalschule

Donnerstag, 20. Februar, 11.11 Uhr: Rathaussturm der Geierfrauen an der ehemaligen Wiesentalschule, anschließend Närrisches Treiben in der Rohrbachhalle

Montag, 24. Februar, ab 18.30 Uhr: Lumpenumzug der Kahlenbergfreunde und Geierfrauen, Treffpunkt Rohrbacher Bürgerhaus; anschließend Lumpenball in Gaststätte „Luitpolds Lust“

Donnerstag, 20. Februar, 15.11 Uhr: Kinderkostümfest des KVO „Die Maulesel“, Oberwürzbachhalle Samstag, 22. Februar, 11.11 Uhr: Rathaussturm, anschließend Schlorum in der Unterkirche bei den Knipsern Montag, 24. Februar, 15.11 Uhr: Rosenmontagsumzug, danach Party in der Oberwürzbachhalle

Freitag, 21. Februar, 18.11 Uhr: Hasseler Nachtumzug des Karnevalclubs Hassel, danach gegen 19.30 Uhr Närrisches Treiben in der Eisenberghalle

Montag, 24. Februar, 14.11 Uhr: Rosenmontagsumzug, anschließend Party in der Grenzlandhalle, buntes Treiben im CCR-Clubheim, bei der Feuerwehr, im Karnickelstall und in der Fischerhütte

Dienstag, 25. Februar, 15.11 Uhr: Heringsessen im „Lux“ und in der Fischerhütte

Mittwoch, 25. Februar, 18.11 Uhr: Heringsessen im CCR-Clubheim und in der Fischerhütte

Hat auch Ihr Verein närrische Termine bis zum Aschermittwoch, 26. Februar, in unserem Veranstaltungs-Überblick anzukündigen? Dann schicken Sie diese bitte an kurzer Form an unsere Redaktionsadresse redigb@sz-sb.de