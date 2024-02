Fastnachtsumzug in Blieskastel Die Barockstadt ganz im närrischen Fieber

Wahre Menschenmassen drängten sich am Sonntag durch Blieskastel hindurch und wollten unter keinen Umständen die mittlerweile 58. Auflage des Fastnachtsumzuges verpassen. Für die Teilnehmer war um 14.11 Uhr der Industriering in der Nähe des Sportplatzes der Startpunkt. Über die Florianstraße und Bliesgaustraße wurde dann der Luitpoldplatz erreicht. Der Umzugsmeister der Blieskasteler Karnevalsgesellschaft (BKG) freute sich bereits kurz vor dem offiziellen Start über die vielen Besucher und Mitwirkenden. „Wir haben heute 27 Umzugswagen – mit oder ohne Fußgruppe. Der Zug ist identisch groß wie in den Vorjahren. Hoffentlich hält das Wetter, damit alle Beteiligten eine schöne Veranstaltung genießen können“, meinte Julian Völkert mit einem etwas sorgenvollen Blick dem Himmel entgegen.