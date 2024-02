Rosenmontagsumzug Rentrischer Narren lassen es krachen

So klein der St. Ingberter Stadtteil auch sein mag, die Fastnacht feiern sie in Rentrisch groß. Im Rentrischer Weg stellen sich die Motivwagen und Fußgruppen an diesem Rosenmontag auf, von dort geht es auf eine große Runde durch den Ort. Der Rentrischer Carnevalverein (RCV) „Die Holzhauer“ hat ein gutes Programm zusammenbekommen. Sitzungspräsident Horst Adam spricht von rund 500 Teilnehmern, insgesamt sind es zwölf Gruppen, die mitmachen.