Fastnachtsumzug in Hassel Beim Nachtumzug in Hassel zeigten die Narren sich wetterfest

Hassel · Wettergott Petrus hatte es am Freitagabend, als in Hassel der närrische Lindwurm „Ha-Na-Zu“ (Hasseler Nachtumzug) startete, nicht gerade gut gemeint: Ab und an hielt sein Regenschauer zwar kurz inne oder wurde schwächer, aber ganz hörte er eigentlich nie auf.

11.02.2024 , 19:02 Uhr

Prinzessinnen waren auf Hassels Straßen auch unterwegs. Foto: Jörg Martin

Von Jörg Martin