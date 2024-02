Fastnachtsumzug in Ommersheim Tolle Stimmung in den Ommersheimer Straßen

Der Ommersheimer Fastnachtsumzug hat erfreulicherweise wieder zu seiner alten Form von vor vier Jahren zurückgefunden. Das kann man seit Montagnachmittag als Bilanz festhalten. Mit rund 4000 Besuchern und 32 teilnehmenden Gruppen und Wagen konnte man am Rosenmontag im Zentrum des Mandelbachtaler Ortsteils wieder an die Vor-Corona-Zeit anknüpfen. Auch das Wetter spielte mit: Der erste Durchgang blieb vom Regen verschont und hatte bei Temperaturen um die sieben Grad sogar den ein oder anderen Sonnenschein über sich. Die zwei Mini-Schauer bei Runde zwei verschmerzten die Ommaschummer Narren locker. Auch sorgte die Absage des Oberwürzbacher Umzugs nur unwesentlich für mehr Mitwirkende. Vor dem Start trafen wir Familie Hoffmann-Köhler aus Fechingen. Durch einen Bekannten haben sie den närrischen Lindwurm vor einigen Jahren entdeckt, liebgewonnen und sind seither jedes Mal dabei. Den Start macht immer die Symbolfigur des veranstaltenden Ommersheimer Karnevalsvereins (KVO): Der Sackschisser. Die überlebensgroße Figur befand sich auch dieses Mal auf dem Dach eines Autos und kündigte den Umzug an. Statt Cabrio hieß es für das Prinzenpaar Carolin I (Usner-Reinhard) und Max I. (Usner) sowie Kinderprinzessin Lea I. (Welsch) dieses Mal Anhänger. Darauf ließen sich auch viel mehr Süßigkeiten transportieren, die man unters närrische Volk brachte. Derweil griff die KVO-Showtanzgruppe mit ihrem Outfit „Puppen“ das aktuelle Sessionsmotto „Der Sackschisser lässt die Puppen tanzen“, auf. Der Dorfverein Wittersheim setzte mit seinen bunten Kostümen auf ein anderes Thema: Mario Kart. Der Handballverein Ommersheim erschien mit Wichteln zum Zug. „Wir sind Weihnachtswichtel und haben uns, bis Fastnacht rum ist, hier festgeklebt“, erklärte Elisabeth Vogelgesang gegenüber unserer Zeitung lachend.