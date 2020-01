Fastnacht in St. Ingbert und dem Bliestal : Saal-Fastnacht startet mit den ersten Sitzungen

Fastnacht in St. Ingbert und dem Bliestal

Die Schautanzgruppe „Ruwenummer Allerlei“ wird nicht nur in Herbitzheim sondern auch in Erfweiler-Ehlingen zu sehen sein. Foto: Wolfgang Degott

Der große Überblick über die Veranstaltungen in den Narrhallas in St. Ingbert und den drei Bliestal-Gemeinden.

Sonntag, 23. Februar, 15 bis 19 Uhr: Fasching in der Feuerwehrzentrale am Markt

Mittwoch, 19. Februar, 17.11 Uhr, Närrisches Treiben in der Begegnungsstätte der Awo Rohrbach in der Spieserstraße 2 (ehemalige Wiesentalschule)

Donnerstag, 20. Februar, 11.11 Uhr: Rathaussturm der Geierfrauen an der ehemaligen Wiesentalschule, anschließend Närrisches Treiben in der Rohrbachhalle

Samstag, 8. Februar, 19.11 Uhr: Kappensitzung des KVO „Die Maulesel“, Oberwürzbachhalle Donnerstag, 20. Februar, 15.11 Uhr: Kinderkostümfest des KVO „Die Maulesel“, Oberwürzbachhalle Samstag, 22. Februar, 11.11 Uhr: Rathaussturm, anschließend Schlorum in der Unterkirche bei den Knipsern Montag, 24. Februar, 15.11 Uhr: Rosenmontagsumzug, danach Party in der Oberwürzbachhalle

Freitag, 21. Februar, 18.11 Uhr: Hasseler Nachtumzug des Karnevalvlub Hassel, danach gegen 19.30 Uhr Närrisches Treiben in der Eisenberghalle

Sonntag, 9. Februar, 16.11 Uhr: Seniorenkappensitzung des KV „Die Neandertaler“ Bliesmengen-Bolchen in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein der Gemeinde Mandelbachtal, Bliestalhalle

Montag, 24. Februar, 14.11 Uhr: Rosenmontagsumzug, anschließend Party in der Grenzlandhalle, buntes Treiben im CCR-Clubheim, bei der Feuerwehr, im Karnickelstall und in der Fischerhütte

Dienstag, 25. Februar, 15.11 Uhr: Heringsessen im „Lux“ und in der Fischerhütte

Mittwoch, 25. Februar, 18.11 Uhr: Heringsessen im CCR-Clubheim und in der Fischerhütte

Hat auch Ihr Verein närrische Termine für die nächsten Wochen bis zum Aschermittwoch, 26. Februar, in unserem Veranstaltungs-Überblick anzukündigen? Dann schicken Sie diese bitte an kurzer Form an unsere Redaktionsadresse redigb@sz-sb.de