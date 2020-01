Fastnacht in St. Ingbert und dem Bliestal : Das närrische Treiben nimmt Fahrt auf

Das Tanzkorps der „Dengmerter Narrezunft“ bei der Ordensmatinee am vergangenen Sonntag in der St. Ingberter Stadthalle. Foto: Jörg Martin

Die Veranstaltung „Närrischer Saarpfalz-Kreis“ am Samstag, 25. Januar, um 19 Uhr in der St. Ingberter Stadthalle ist der offizielle Startschuss für eine Vielzahl von Fastnachtsveranstaltungen in St. Ingbert und den Bliestal-Gemeinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte

Samstag, 1. Februar, 19.11 Uhr: Kappensitzung der Dengmerter Narrezunft, Stadthalle

Freitag, 7. Februar, 20.11: Kappensitzung des MGV Frohsinn, Stadthalle St. Ingbert

Samstag, 8. Februar, 15.11 Uhr: Faschingsveranstaltung der Lebenshilfe Saarpfalz, „Ilse-De-Giuli-Haus“, Im Schiffelland 4, St. Ingbert

Samstag, 15. Februar, 20.11 Uhr: Faschings-Hausball, Tanzschule Fess

Sonntag, 16. Februar, 15 – 18 Uhr: Kinderfasching der DJK Sportgemeinschaft, Stadthalle

Donnerstag, 20. Februar, 20 Uhr: Wilde Faschingsnächte auf der Alten Schmelz, Weiberfasching mit Männerstrip, Event-Haus

Freitag, 21. Februar, 20.30 Uhr: Speck-Freida der Dengmerter Narrezunft, Stadthalle

Samstag, 22. Februar, 11.11 Uhr: RathaussturmSamstag, 22. Februar, 20 Uhr: Riesen-Faschingsparty mit Live-Band Partyräuber sowie

DJ Higheffect und DJ Balance, Event-Haus Alte Schmelz

Sonntag, 23. Februar, 14 Uhr: Fastnachtsumzug von Stadtmarketing und Stadt St. Ingbert

Sonntag, 23. Februar, 15 bis 19 Uhr: Fasching in der Feuerwehrzentrale am Markt

Rohrbach

Freitag, 14. Februar, 20 Uhr: Frauensitzung des RCV „Die Stampesse“, Rohrbachhalle

Samstag, 15. Februar, 19.11 Uhr: Große Kappensitzung der KG „dann wolle ma emol“ Rohrbach, Stadthalle St. Ingbert

Donnerstag, 20. Februar, 11.11 Uhr: Rathaussturm der Geierfrauen am ehemaligen Verwaltungsgebäude der Stadtwerke , anschließend Närrisches Treiben in der Rohrbachhalle

Samstag, 22. Februar, 20 Uhr: Prunk-Gala-Kappensitzung des RCV „Die Stampesse“, Rohrbachhalle

Oberwürzbach

Samstag, 8. Februar, 19.11 Uhr: Kappensitzung des KVO „Die Maulesel“, Oberwürzbachhalle

Donnerstag, 20. Februar, 15.11 Uhr: Kinderkostümfest des KVO „Die Maulesel“, Oberwürzbachhalle

Samstag, 22. Februar, 11.11 Uhr: Rathaussturm, anschließend Schlorum in der Unterkirche bei den Knipsern

Montag, 24. Februar, 15.11 Uhr: Rosenmontagsumzug, danach Party in der Oberwürzbachhalle

Rentrisch

Samstag, 1. Februar, 20.11 Uhr: 1. Kappensitzung des RCV „Die Holzhauer“, Kulturhaus

Sonntag, 2. Februar, 15.11 Uhr: Familien-Seniorensitzung des RCV „Die Holzhauer“, Kulturhaus

Samstag, 15. Februar, 20.11 Uhr: 2. Kappensitzung des RCV „Die Holzhauer“, Kulturhaus

Sonntag, 16. Februar, 15.11 Uhr: Kinderfasching des RCV „Die Holzhauer“, Kulturhaus

Donnerstag, 20. Februar: Altweiberfastnacht, buntes Treiben auf den Straßen

Samstag, 22. Februar, 19.11 Uhr: Faschingsdisco, Kulturhaus

Montag, 24. Februar, 14.11 Uhr: Rosenmontagsumzug; danach Mega-Faschingsparty im Kulturhaus

Hassel

Samstag, 15. Februar, 19.11 Uhr: Gala-Kappensitzung des Karnevalclub Hassel, Eisenberghalle

Freitag, 21. Februar, 18.11 Uhr: Hasseler Nachtumzug des Karnevalvlub Hassel, danach gegen 19.30 Uhr Närrisches Treiben in der Eisenberghalle

Mandelbachtal

Bebelsheim

Freitag, 24. Januar, 20.11 Uhr: Ordenssoiree des Karnevalsvereins Bebelsheim, Dorfgemeinschaftshaus

Sonntag, 26. Januar, 15.11 Uhr: Kinderschlorum des KVB,

Samstag, 1. Februar, 19.11 Uhr: 1. Kappensitzung des KVB, Dorfgemeinschaftshaus

Freitag, 7. Februar, 19.11 Uhr: 2. Kappensitzung des KVB, Dorfgemeinschaftshaus

Samstag, 15. Februar, 19.11 Uhr: 3. Kappensitzung des KVB, Dorfgemeinschaftshaus

Samstag, 22. Februar, 19.11 Uhr: Bebelsheimer Masken- und Bühnenball mit Partyband Terra Titanic, Dorfgemeinschaftshaus

Ormesheim

Samstag, 8. Februar, 20.11 Uhr: 1. Fastnachtsschau des Kultur- und Theatervereins Ormesheim, Festsaal Niederländer

Samstag, 15. Februar, 20.11 Uhr: 2. Fastnachtsschau des Kultur- und Theatervereins Ormesheim, Festsaal Niederländer

Bliesmengen-Bolchen

Samstag, 1. Februar, 19.11 Uhr: Große Kappensitzung des KV „Die Neandertaler“ Bliesmengen-Bolchen, Bliestalhalle

Sonntag, 9. Februar, 16.11 Uhr: Seniorenkappensitzung des KV „Die Neandertaler“ Bliesmengen-Bolchen in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein der Gemeinde Mandelbachtal, Bliestalhalle

Sonntag, 16. Februar, 15.11 Uhr: Kindermaskenball des KV „Die Neandertaler“ Bliesmengen-Bolchen, Bliestalhalle

Blieskastel

Bierbach

Samstag, 8. Februar, 20 Uhr: 1. Kappensitzung der „Kerbcher“, Pirminiushalle

Freitag, 14. Februar, 20 Uhr: 2. Kappensitzung der „Kerbcher“, Pirminiushalle

Samstag, 15. Februar, 20 Uhr: 3. Kappensitzung der „Kerbcher“, Pirminiushalle

Gersheim

Gersheim

Donnerstag, 20. Februar, 17.11 Uhr: Rathausstürmung des Carneval Club Reinheim, Rathaus Gersheim

Herbitzheim

Samstag, 8. Februar, 19.11 Uhr: 1. Prunk- und Galakappensitzung des Rubenheimer CarnevalClub, Bürgerhaus Herbitzheim

Samstag, 15. Februar, 19.11 Uhr: 2. Prunk- und Galakappensitzung des Rubenheimer CarnevalClub, Bürgerhaus Herbitzheim

Reinheim

Freitag, 14. Februar, 15.11 Uhr: Seniorensitzung des Carneval Club Reinheim, Grenzlandhalle

Samstag, 15. Februar, 20.11 Uhr: Gala-Kappensitzung des CCR, Grenzlandhalle

Sonntag, 16. Februar, 15.11 Uhr: Kindersitzung des CCR, Grenzlandhalle

Donnerstag, 20. Februar, 18.11 Uhr: Schlachtfest im CCR-Clubheim

Sonntag, 23. Februar, 20.11 Uhr: Große Faschingsparty mit Band „Firma Holunder“, Grenzlandhalle Reinheim

Montag, 24. Februar, 14.11 Uhr: Rosenmontagsumzug, anschließend Party in der Grenzlandhalle, buntes Treiben im CCR-Clubheim, bei der Feuerwehr, im Karnickelstall und in der Fischerhütte

Dienstag, 25. Februar, 15.11 Uhr: Großer Kindermaskenball, Grenzlandhalle Reinheim

Dienstag, 25. Februar, 15.11 Uhr: Heringsessen im „Lux“ und in der Fischerhütte

Mittwoch, 25. Februar, 18.11 Uhr: Heringsessen im CCR-Clubheim und in der Fischerhütte

Rubenheim

Samstag, 22. Februar, 14 Uhr: Kindermaskenball des Rubenheimer Carnevals-Club

Samstag, 22. Februar, 20.11 Uhr: Faschingsparty des RCC, RCC-Clubheim

Mittwoch, 26. Februar, 18 Uhr: Heringsessen des RCC, RCC-Clubheim