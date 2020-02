KTV Ormesheim : Das Beste aus 1000elf und einer Nacht

Ormesheim Der KTV Ormesheim begeisterte mit seiner närrischen Motto-Show im Saal Niederländer.

„Wo ein Märchenonkel ist, da ist die Märchentante nicht weit“, sinnierte „Märchenonkel“ Peter Scheller am Samstagabend in seiner Moderation der ersten Fastnachtsschau des Kultur- und Theaterverein Ormesheim (KTV) im Saal Niederländer. „Alleh Hopp zur Fastnachtsschau im Märchenschloss des KTV“ lautet das aktuelle Motto. Dieses Mal galt es, „Das Beste aus Gesang, Tanz und Dummgeschwätz… im Märchenschloss aus 1000elf und einer Nacht zu präsentieren“. Zurück zur „Märchentante Klärche“ (Frank Hartmann). Die hatte ernüchternde Analysen aus dem Ormesheimer Rathaus parat. Nix mit da mit „Maria macht’s“, dem Wahlkampfslogan der neuen Bürgermeisterin. Maria Vermeulen habe keine Kohle, könne deshalb nichts machen und habe vor Verzweiflung mit dem Stricken angefangen, so Klärche. Und dabei ist es passiert: Die Rathauschefin stach sich in den Finger, fiel nebst Belegschaft in einen 100-jährigen Schlaf, was kein Unterschied zu vorher sei. Und am Ende küsst sie ein Prinz wieder wach: Ihr Vorgänger Gerd Tussing. Alles nur geträumt. Ungewöhnlich deutlich wurde der Büttenredner mit seiner reimenden Kritik an der AfD („Alternative für Deppen“), die er als „Nasenbohrerbande“ bezeichnete, und am Populismus. Großer Applaus, stehende Ovationen und Zugabe-Forderungen ließen nicht lange auf sich warten.