Rosenmontagsumzug : Närrisch wurde der Höhepunkt der Fastnacht in Marpingen gefeiert

Närrisch wurde der Höhepunkt der Fastnacht in Marpingen gefeiert

Marpingen An Rosenmontag sorgten die Narren auch in Marpingen beim Umzug für beste Laune.

Auf den Rosenmontagsumzug in Marpingen blickten die Wettergötter wohl mit Wohlwollen: An diesem eigentlich sehr grauen und verregneten Montag konnten die Narren ihren Umzug trocken und bei recht angenehmen Temperaturen abhalten.

Traditionell führte der Marpinger Rosenmontagsumzug die Berschweilerstraße hinunter in den Ortskern, vorbei am Rathaus und einmal rund um den Marktplatz. Dann bogen die Faasendbooze in die Schafbrücke ein und marschierten schließlich zur Aula der Gemeinschaftsschule Marpingen, dem Schlusspunkt des Umzugs.