Rosenmontag in Reinheim In Reinheim ging die närrische Post ab

Kunterbunt und ausgelassen schlängelte sich der 57. Reinheimer Rosenmontagszug an tausenden Besuchern vorbei. Viele waren auch aus dem benachbarten Lothringen gekommen. Ruth Couturier, die vor vier Jahren „wie die Jungfrau zum Kind“ zu ihrem Job kam, präsentierte die Gruppen des närrischen Lindwurms. Sie moderierte auch die traditionelle „Ochsentaufe“ und Schildübergabe. Wieder trug das Erkennungstier der Reinheimer den Namen Michael, benannt nach dem amtierenden Bürgermeister der vor 50 Jahren „erschaffenen“ Gemeinde. Nach Jahren der Abstinenz stellte die Gemeindeverwaltung mit der Kita Peppenkum wieder eine Fußgruppe, nannte sich „50 Johr zerick! De Gerschumer Chic“. Michael Clivot unterstrich in seiner kleinen Ansprach vor dem Ehrenwagen, dass die Fasenacht bunt und tolerant sei. „Ganz besonders in unserem scheene Bundesland steht sie für Akzeptanz, Respekt und Gleichstellung gegen Diskriminierung und Ausgrenzung“. Blieskastels Fastnachts-Urgestein, Stallbock Elmar Becker, adelte den Zug, an dem mit den närrischen Tollitäten Prinzessin Constanza I. und Prinz Kevin I. des Rubenheimer Carneval Clubs das in diesem einzige Regentenpaar in Gersheim in seinem Cabrio und samt seinem Gefolge defilierte: „Reinheim ist eins mit Sternchen - summa cum laude – mit Auszeichnung“ „Wenn Reinum lacht – is Fasenacht,“ so das Motto seit vielen Jahren.