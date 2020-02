„Kerbcher“ Bierbach : Beste Fastnachts-Unterhaltung bei den „Kerbcher“

Bierbach an der Blies Die Bierbacher Karnevalisten boten in der Pirminiushalle beste närrische Kost.

Wenn Obelix einen Hinkelstein quer über die Bühne wirft, und der legendäre Freddy Mercury von Queen sein „We will rock you“ stampft, dann ist man mitten im Geschehen der Fasenacht der Bierbacher Kerbcher. Verwirrend? Dann wollen wir mal sortieren: Erste Sitzung der Bierbacher Kerbcher in der „energetisch sanierten Pirminiushalle“, aber nur außen, zumindest hörte man das so. Es bleibe noch viel zu tun, dies selbstverständlich auch ein Thema für den „Hausmeister“ (Volker Welsch). Aber dazu später. Zunächst Einmarsch pünktlich um 20 Uhr der teuflisch schönen Elferrätinnen mit Oberteufel Alexander Lück. Der agierte wie immer souverän, lockerte die närrischen Gäste zunächst mit einem Lied und stimmte damit auf den unterhaltsamen Abend ein. Es war die erste von drei Sitzungen der Kerbcher, inzwischen hat man ein treues Stammpublikum, das schon von Anfang an begeistert mitging. Und nach der Garde war es einmal mehr Claudia Wachs, die als erste Büttenrednerin das Eis brechen sollte. Aller Anfang ist schwer, das musste sie auch bei ihren Online-Einkäufen feststellen. Und als ihr am Ende der Mann im Lotto-Laden auch noch „Sex“ aus 49 anbot oder anfragte, ob sie heute schon gerubbelt habe, gab es riesigen Applaus vom Publikum.