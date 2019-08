Trias : Trias feiert Am Päppelter Wäldchen

Der Verein Trias lädt ein zum Sommerfest am Freitag, 16. August, ab 12.30 Uhr in Schwemlingen, Am Päppelter Wäldchen. Das Tageszentrum Café Gutenberg und die Verwaltung bleiben an dem Tag geschlossen.