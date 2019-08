Woche : Die schöne Zeit ist zu Ende

Kein Stress, kein Bauchweh wegen anstehender Prüfungen und keine Schinderei bei den Hausaufgaben: Sechs Wochen lang verschnaufen, sich keine Gedanken um Schule und Lernen machen – einfach die Tage genießen, tun, was einem so gefällt.

Diese schöne Zeit hat am Montag ein Ende. Leider, wird der ein oder andere mit Blick auf die anstehenden Klassenarbeiten klagen. Doch nicht nur für die Schüler beginnt wieder der Ernst des Lebens. Auch viele Politiker werden nach einer entspannten Sommerpause vom Alltag wieder eingeholt. Statt sanfter Träumereien am Strand müssen in Sitzungen wieder Beschlüsse gefällt werden. Haben einige der Räte nach der Kommunalwahl im Mai ihre konstituierenden Sitzungen bereits hinter sich, steht in anderen Kommunen dies noch an. In welcher Konstellation in der Kreisstadt künftig zusammengearbeitet wird, daran haben CDU und SPD keinen Zweifel gelassen. Sie wollen auch künftig gemeinsam arbeiten. Nicht nur politisch hat man viele Schnittmengen, sagen die Verantwortlichen. Auch menschlich sei man sich sympathisch und könne gut miteinander. Schön wäre, wenn die Politiker ihr Parteibuch im Umgang miteinander vergessen würden und sich zum Wohl der Bürger zusammenraufen könnten. Parteiengezänk ist nur nervig und bringt eine Kommune und ihre Bürger keinen Millimeter voran.