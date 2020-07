Familienstreit : 38-Jähriger verletzt Bruder mit Eisenstange

Saarbrücken Bei einem Familienstreit in Dudweiler hat ein 38 Jahre alter Mann seinen 36-jährigen Bruder am Dienstagnachmittag mit einer Eisenstange schwer verletzt. Der 38-Jährige soll seinen Bruder in den Schwitzkasten genommen haben, sein 19 Jahre alter Sohn habe derweil auf ihn eingetreten.