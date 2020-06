Feuerwehr Dudweiler musste ausrücken : Brand wegen Grill auf Fenstersims

Foto: dpa/Friso Gentsch

Dudweiler Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Dudweiler – das wurde am Sonntag gegen 13.30 Uhr den Einsatzkräften gemeldet. Ein Rauchmelder hatte angeschlagen, nachdem ein Tischgrill auf einer Fensterbank in Brand geraten war und auch eine als Sonnenschutz am Fenster angebrachte Stoffdecke Feuer gefangen hatte.

Die Feuerwehr Dudweiler hatte den Brand schnell gelöscht.