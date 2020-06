Christian Greuter hat in seiner Auftaktpartie gegen Patrick Jene vom TC Viktoria St. Ingbert den Ball im Blick und hat zur Rückhand ausgeholt. Der 55-Jährige, der beim TC Halberg Brebach trainiert, spielt beim Brennender-Berg-Turnier in Dudweiler bei den Jüngeren in der Altersklasse Ü 40 mit, um sich auf die „ITF-Seniors Tennis Tour“ des Weltverbandes vorzubereiten. Der Ü 55-Weltmeister gewann seine Auftaktpartie mit 6:1 und 6:3. Foto: Peter Franz

In Dudweiler ist ein amtierender Tennis-Weltmeister und Weltranglisten-Erster zu Gast: Christian Greuter, der zudem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ist. Der Saarländer, der in Luxemburg lebt, krönte sich im August 2019 in Portugals Hauptstadt Lissabon ohne Satzverlust zum Weltmeister in der Altersklasse über 55 Jahre. Derzeit spielt er beim „2. Brennender-Berg-Turnier“ des TC Blau-Weiß im ASC Dudweiler. Greuter bereitet sich auf die Turnierserie des Weltverbandes für Senioren vor. Die sogenannte „ITF-Seniors Tennis Tour“ soll im August dieses Jahres starten.