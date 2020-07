Grillfeuer in Wohnung und Massenschlägerei : Zwei Polizisten bei Einsätzen leicht verletzt

Saarbrücken Wegen eines Grillfeuers in einer Wohnung und einer Massenschlägerei ist die Polizei Sulzbach am Donnerstagabend ausgerückt. Dabei traf sie auf äußerst aggressive Personen - zwei Polizisten wurden leicht verletzt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der erste Fall gegen 19.23 Uhr im „Zechenweg“ in Saarbrücken-Jägersfreude. Ein Passant hatte die Polizei alarmiert, weil ihm ein Feuer auf der Fensterbank im Inneren einer Wohnung aufgefallen war. Als die Polizei vor Ort eintraf, stellte sich heraus, dass der Bewohner ein Grillfeuer in einem Zimmer entzündet hatte. Der 23-Jährige habe sich uneinsichtig gezeigt und äußerst aggressiv auf die Polizisten reagiert. So verweigerte er etwa das Ablöschen des Feuers. Gegen den Versuch der Beamtin und des Beamten, in die Wohnung zu gelangen und das Feuer zu löschen, wehrte sich der Mann. Die Polizistin und der Polizist wurden hierbei leicht verletzt. Zusammen mit der eintreffende Unterstützung konnte der 23-Jährige unter Kontrolle gebracht werden.