Premabüba : Fabelwesen feiern im Fantasie-Reich

Saarbrücken In der Saarbrücker Congresshalle werden die „Weiberfaasenacht“ und der „Premabüba“ gefeiert.

So feiert am Fetten Donnerstag, ab 20 Uhr, die „Weiberfaasenacht“ mit gleich mehreren Premieren ihr 20-jähriges Jubiläum. Im Großen Saal, der erstmals zum „Club Kollektiv“ wird, heizen drei Saarbrücker Szeneclubs mit ihren DJs Thomas, Moh, Patrick S., Jessy G und Yannick Trenz sowie unterschiedlichen Stilen von Latino bis Techno den Besuchern ein. Im Saal Ost ziehe mit dem „Salsa-Floor“ eine „neue Musikfarbe in die Weiberfaasenacht ein“, so Chef-Organisatorin Susanne Schu. Und auf dem „Electro Floor“, der 2020 erstmals im Saarufer-Saal seine Türen öffnet, sollen die Fans der elektronischen Musik voll auf ihre Kosten kommen.