Uganda : Einsatz für eine bessere Zukunft

Der saarländische Verein „Kisoboka“ engagiert sich für Waisen- und benachteiligte Kinder in Uganda. Foto: Bildungszentrum Kirkel/Sophie und Viktoria Schäfer

Kirkeö Sophie und Viktoria Schäfer halten in Kirkel einen Vortag über Uganda.

Ein Vortrag über Uganda steht am Mittwoch, 19 Uhr, im Bildungszentrum der Arbeitskammer in Kirkel auf dem Programm. Sophie und Viktoria Schäfer berichten über ihre Arbeit. Mit der Gründung im Jahr 2014 hat sich der saarländische Verein „Kisoboka“ zum Ziel gesetzt, Waisen- und benachteiligten Kindern in Uganda eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Spenden sind willkommen.