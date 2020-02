Termine 2020 im Überblick : Alle Messen und Gewerbeschauen im Saarland 2020

Reise- und Freizeitmesse in der Congresshalle Saarbrücken (2018). Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Ob Hochzeit, Kulinarik, Tourismus oder Bauen und Wohnen – das Themenspektrum der Messen, Leistungs- und Gewerbeschauen im Saarland ist im Jahr 2020 abwechslungsreich. Hier geht’s zu den Terminen.

Auch nach dem Aus für den Messestandort am Saarbrücker Schanzenberg finden im Saarland über das Jahr verteilt viele kleinere Messen, Gewerbe- und Leistungsschauen statt. Die Themenpalette ist vielfältig: Ob Hochzeit, Kulinarik, Tourismus oder Bauen und Wohnen – für jeden Geschmack dürfte etwas dabei sein. Die Industrie- und Handelskammer hat eine Übersicht mit Terminen veröffentlicht, an denen Städte und Gemeinden dieses Jahr Messen anbieten. Verbraucher haben so die Möglichkeit, sich frühzeitig zu informieren und gegebenenfalls rechtzeitig Karten zu besorgen.