Julianne Moore als Chefin eines Medienkonzerns : Edle Kulisssen, dünne Geschichte

✮✮ „After the Wedding“ von Bart Freundlich: Bescheidenes Remake trotz starker Besetzung.

Knapp 13 Jahre später dürfen Kinozuschauer diese Szene noch einmal erleben, nur diesmal mit Frauen, und der Film kommt aus Amerika. Dort hat man einen anderen Blick auf die Welt. Zwar ist das Waisenhaus, das Isabel in Kalkutta leitet, von argen Finanzproblemen bedroht, die Kamerafahrt über blühende Blumenbeete und in wärmstes Licht getauchte Tempelanlagen beschwört aber eher einen exotischen Garten Eden, an dessen Ende, am Rande eines Wasserbeckens, Isabel (Michelle Williams) mit Kurzhaarfrisur und salbungsvollem Lächeln im Lotossitz Kraft für noch mehr Nächstenliebe schöpft.

Die gilt in besonderem Maße dem kleinen Jai, der von den Eltern am Wegesrand ausgesetzt; ein Schicksal, das in Indien traditionsgemäß eher kleinen Mädchen beschieden ist. Isabel braucht Geld, und das wartet in New York, wo die penetrant launige Theresa (Julianne Moore) einen Medienkonzern und – kaum weniger knallhart – ihre fünfköpfige Familie kontrolliert. Das Aufeinandertreffen zwischen Isabel und Theresa in deren Büro fällt aber nur kurz aus, weil die Hochzeit von Theresas ältester Tochter Grace unmittelbar bevorsteht. Isabel wird zur Feier eingeladen, wo sie sich nur widerwillig einfindet. Hier sieht sie erstmals Theresas Ehemann, wirft danach einen vielsagenden Bick auf Grace, und wir wissen, dass Isabel von ihrer lang verdrängten New Yorker Vergangenheit eingeholt worden ist. Was nicht die letzte Enthüllung im luxusdurchtränkten Selbstverständnis amerikanischer Neureichen gewesen sein soll.