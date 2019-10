Über den besten Freund des Menschen : „Enzo und die wundersame Welt der Menschen“

Es gibt Rennfahrer, die wachsen mit den Schwierigkeiten auf der Strecke. Umso größer die Herausforderung, desto überlegener dominieren sie ihre Gegner.

Denny versucht derweil, seine Karriere nicht aus den Augen zu verlieren. Er nimmt Enzo mit zur Rennstrecke, wo der Hund begeistert die Atmosphäre vom Benzingeruch bis zum Rausch der Geschwindigkeit in sich aufnimmt. Plötzlich ist Eve tot, gestorben an Krebs, und ihre Eltern haben nichts Besseres zu tun, als Denny das Sorgerecht für die kleine Zoe streitig zu machen. Diese dramatische Zuspitzung durch Tod und Trauer sowie der konstruierte Sorgerechtsstreit belegen die prätentiöse Dramaturgie der Handlung. Am Schluss löst sich alles in Wohlgefallen auf, der Streit hat keine Folgen, nichts wird nachgetragen. Ansonsten gefällt sich die Inszenierung darin, Enzo als knuffigen Gefährten seines Herrchens zu beschreiben. Der Hund versteht auch alles, vom Familienstreit bis zur Eifersüchtelei, vom Spaß am Autofahren bis zur tatkräftigen Lösung unüberwindlich scheinender Konflikte.