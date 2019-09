Neue Herausforderungen : „Angry Birds 2 – Der Film“: Spaß für Groß und Klein

Die Vögel und Schweine müssen in „Angry Birds 2“ zusammenarbeiten. Foto: Sony Pictures. Foto: Sony

✮✮✮ „Angry Birds 2“ von Thurop Van Orman: Familien-Kino selbst für die Kleinsten

Der Kampf tobt weiter in der Welt von „Angry Birds“. Die Gefechte zwischen beiden verfeindeten Inselvölkern sind zum Ritual geworden. Dabei wäre es an der Zeit, zusammenzuarbeiten. Ein mächtiger Feind bedroht die Vogel- und die Schweine-Insel. Doch will „Angry Birds“-Superstar Red, der rote Vogel mit dem Wutproblem, das überhaupt?