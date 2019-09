Neu im Kino : Eines Mädchens Schrei nach Liebe

✮✮✮✮ „Systemsprenger“ von Nora Fingscheidt: Debüt über ein Kind, das durch alle Raster fällt.

„Ist Sicherheitsglas“ sagt der Erzieher, um seine Kollegen zu beruhigen. Draußen auf der anderen Seite wütet Benni (Helena Zangel). Gerade ist sie dabei den ganzen Bestand an Bobby-Cars gegen die Scheibe zu schleudern. Pure, unbändige Wut durchflutet das neunjährige Mädchen. Dabei setzt sie eine Energie und Ausdauer frei, wie sie eben nur ein Kind mit seiner ungebremsten Emotionalität aufbringen kann. Nach etwa einem Dutzend Bobby-Car-Würfen splittert die Scheibe. Auch die Sicherheitsverglasung ist Bennis Aggressivität nicht gewachsen genauso wenig wie das staatliche Betreuungssystem. Die zuständige Sozialarbeiterin Frau Bafané (Gabriela Maria Schmiede) weiß nicht mehr weiter. Pflegefamilien, Wohngruppen, Sonderschule – überall fliegt Benni nach kürzester Zeit wieder raus. Denn Benni will nur eins: wieder bei ihrer Mutter wohnen. Schließlich schleppt Frau Bafané den Anti-Gewalttrainer Micha (Albrecht Schuch) an, der normalerweise mit straffälligen Jugendlichen arbeitet. Er nimmt Benni mit in eine Hütte im Wald. Kein fließend Wasser, kein Strom, keine Reize, nur Natur. Hier kommt das Mädchen endlich zur Ruhe und lernt nach einigen Machtkämpfen ihrem Betreuer als verlässliche Bezugsperson zu vertrauen.