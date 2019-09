Galatisches Abenteuer : Herausragende Action-Einlagen auf dem Neptun

✮✮✮✮ „Ad Astra“ von James Grey: Weltraumdrama mit Brad Pitt in der Hauptrolle

In den letzten Jahren hat das Science-Fiction-Genre einige interessante Werke hervorgebracht, die das All als therapeutischen Raum in Szene setzten. In Alfonso Cuaróns „Gravity“ trieb Sandra Bullock im Raumanzug allein durch den Erdorbit, wo ihre Astronautin sich den eigenen Urängsten stellen musste. Zuletzt machte sich Ryan Gosling als Astronaut Neil Armstrong in „First Man“ auf den Weg zum Mond, um dem Schmerz über den Tod seiner Tochter zu entkommen. Nun wird in James Grays „Ad ­Astra“ Brad Pitt mit einer schwierigen verwandtschaftlichen Mission ins All geschossen. Roy McBride ist ein erfolgreicher Astronaut in einer nicht allzu fernen Zukunft, der es gewohnt ist Stress- und Gefahrensituationen mit Effizienz und Pragmatismus zu begegnen. Auch wenn er zu Beginn aus der Erdatmosphäre von einer riesigen Antenne hinabstürzt und sich mit dem Fallschirm rettet, steigt seine Pulsfrequenz nie höher als 80.