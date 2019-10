Literaturverfilmung mit Ulrich Noethen : „Deutschstunde“ auf der Leinwand

✮✮✮✮Verfilmung von Christian Schwochow: Offensive Werktreue mit filmischer Kraft.

„Deutschstunde“ von Siegfried Lenz gilt als eines der wichtigsten literarischen Werke der alten Bundesrepublik. Mit seinem 1968 erschienenen Roman begab sich Lenz gezielt an die Peripherie des Landes und erzählte vor der Kulisse eines nordfriesischen Küstendorfes von der Freundschaft eines Polizisten und eines Malers, die an der politischen Verhältnissen im Dritten Reich zerbricht. Überaus deutlich hatte Lenz die Figur des verfolgten Künstlers Nansen an den Maler Emil Nolde angelehnt, dessen Werke von den Nazis in großer Zahl als „entartete Kunst“ konfisziert wurden. Die Öffnung der Archive 2014 und die diesjährige Ausstellung im Hamburger Bahnhof brachten jedoch die unbequeme Wahrheit ans Licht: Nolde war ein bekennender Nationalsozialist und glühender Antisemit, der sich immer wieder dem Regime anzubiedern versuchte.