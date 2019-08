Feel-Good-Film : Julianne Moore tanzt sich in die Herzen

✮✮✮✮ „Gloria – Das Leben wartet nicht“ von Sebastián Lelio: Grandioses Remake.

Es kommt nicht oft vor, dass ein Regisseur das Remake seines eigenen Filmes inszeniert, so wie es der chilenische Regisseur Sebastián Lelio nun mit „Gloria“ getan hat. Aber im Gegensatz zum deutschen werden im amerikanischen Kino fremdsprachige Filme nicht synchronisiert und untertitelte Versionen nur von einem kleinen Publikum angenommen. Deshalb dreht man ausländische Erfolgsfilme in den USA einfach nochmal: in englischer Sprache, mit anderen Schauspielern und zumeist auch einem neuen Regisseur.

Gloria ist eine geschiedene Frau von Mitte fünfzig. Die beiden erwachsenen Kinder führen ihr eigenes gestresstes Leben und lassen sich nur selten sehen. Ihren Job als Versicherungsagentin verrichtet Gloria mit professioneller Zuverlässigkeit. Sie hat Freundinnen, Kolleginnen, eine rüstige Mutter. Sie ist nicht einsam, aber öfter allein als ihr lieb ist. Abends vertreibt sie sich die Zeit in Clubs, wo sie zur Musik ihrer Jugend tanzt. Auf der Tanzfläche blüht Gloria auf. In den Bewegungen erkennt man die ganze Lebenslust, die in ihr leuchtet. „Sind sie immer so glücklich?“ fragt Arnold (John Turturro) sie an der Bar und scheint ihr mit seinen dunklen, melancholischen Augen direkt ins Herz zu schauen. Er ist seit einem Jahr geschieden und versucht sein Leben neu zu konfigurieren. Gloria lässt sich auf ihn ein, obwohl schon bald klar wird, dass sich Arnold aus seiner früheren Ehe und Familie noch nicht gelöst hat.