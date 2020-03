Handball-Saarlandliga : Nordsaar kehrt in die Erfolgsspur zurück

Nordsaar kehrt in die Erfolgsspur zurück

Marpingen Endlich wieder ein Sieg: Drei Spiele in Folge hatte Handball-Saarlandligist HSG Nordsaar zuletzt verloren. Gegen Schluss-licht SG Ommersheim-Assweiler gelang nun wieder ein klarer Erfolg – auch wenn noch nicht alles Gold war, was glänzte.

Im weiteren Verlauf der Begegnung vor 150 Zuschauern in der Marpinger Sporthalle ging es nicht mehr so rasant zu, Nordsaar verbuchte am Ende aber einen klaren 32:25 (16:12)-Pflichtsieg.