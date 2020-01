Zocken an der Konsole : E-Sports-Turnier in der Congresshalle in Saarbrücken

Saarbrücken An diesem Samstag, 25. Januar, findet in der Congresshalle in Saarbrücken das größte Fifa-E-Sports-Turnier des Saarlandes und nach Angaben der Veranstalter eines der größten Turniere in Deutschland statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Etwa 80 Teilnehmer aus Europa spielen Fußball auf Spielekonsolen und an Monitoren gegeneinander. Ausrichter ist der Verein „E SportsUnited“ aus Saarlouis. Los geht es um 10 Uhr. Das Finale soll zwischen 16.30 und 17 Uhr stattfinden. Der Sieger erhält 2000 Euro. Die Topspiele werden auf einer Großbildleinwand live gezeigt. Der Eintritt ist frei.