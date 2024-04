Schwinn-Meisterschaft in Berlin Jessica Felsner und Lukas Fritzke kämpfen ums Ticket nach Paris

Bei den deutschen Meisterschaften der Schwimmer von diesem Donnerstag bis Sonntag in Berlin starten auch zwei Athleten vom Olympia-Stützpunkt Rheinland-Pfalz/Saar in Saarbrücken. Jessica Felsner und Lukas Fritzke machen sich dabei unterschiedlich große Hoffnungen auf eine Teilnahme am Saison-Höhepunkt, den Olympischen Spielen in Paris.