Handball-Oberliga : HF Köllertal haben zeitweise nur eine Oberliga-Spielerin auf dem Feld

Püttlingen Mit dem letzten Aufgebot hat Handball-Oberligist HF Köllertal am Sonntag eine Heimniederlage kassiert. Die abstiegsbedrohten HF unterlagen vor 80 Zuschauern im Püttlinger Trimm-Treff dem Tabellenneunten FSG Arzheim-Moselweiß mit 16:24 (11:13).

„Stellenweise hatten wir nur eine Feldspielerin aus dem Oberliga-Kader auf dem Feld. Ansonsten standen dort nur Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft“, erklärte Trainer Lukas Huwig. Nachdem seine Mannschaft zum Spiel beim TV Bassenheim (28:33) alles andere als in Bestbesetzung angetreten war (wir berichteten), kamen nun drei weitere Ausfälle hinzu. Marion Müller (Adduktorenprobleme) konnte im ersten Heimspiel des Jahres ebenso nicht auflaufen wie Anna Bossmann (Nasenbeinbruch) und Veronika Schröder (Schulterprobleme). „Unter diesen Vorzeichen kann ich mit dem Ergebnis noch ganz gut leben. Das hätte auch deutlich schlimmer kommen können“, fand Huwig.

Eine Halbzeit lang konnten die HF die Partie trotz der Personalnot offen gestalten. In der ersten Halbzeit lagen die Gastgeberinnen zweimal in Führung. Admira Zvekic verwandelte in der 26. Minute einen Siebenmeter zum 10:9. Wenig später gelang Blerta Ilazi der Treffer zum 11:10 für die HF Köllertal.