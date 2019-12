100 Jahre Modernbau in Saarbrücken : Akzente von Kraftwerk bis Congresshalle

Geschäftsführer Reiner Jager blickte bei der Jubiläumsfeier im Weltkulturerbe auf das ereignisreiche erste Jahrhundert zurück, das die Firma Modernbau, heute „Implenia Modernbau“, gemeistert hat. Foto: Implenia Modernbau/Becker & Bredel. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Völklingen 100 Jahre Modernbau: Unternehmen baute vieles, was Saarbrücken und das ganze Saarland bis heute prägt.

Von Udo Lorenz

Beim Bau saarländischer Großprojekte wie der Congresshalle, des Heizkraftwerks Römerbrücke, der PSD-Bank oder der Multifunktionshalle am Olympiastützpunkt Sporthochschule war die Firma einst mit ausführender Generalunternehmer. Jetzt feiert die Implenia Modernbau GmbH 100-jähriges Bestehen und blickt optimistisch in die digitale High-Tech-Zukunft des Bauens – auch mit Hilfe von 3-D-Modellen.

Das inzwischen zum multinationalen Schweizer Baudienstleister Implenia AG gehörende Unternehmen zählt mit seiner Niederlassung am Saarbrücker Eschberg aktuell etwa hundert Mitarbeiter und kommt nach eigenen Angaben auf einen Jahresumsatz von rund 30 Millionen Euro. Zu den neuesten laufenden Vorhaben gehören mehrere Brücken- und Bahnhofsmodernisierungen im Saarland.

„Implenia Modernbau hat in den letzten 100 Jahren im Saarland mit seinen unzähligen Tief- und Hochbauprojekten Industriegeschichte mitgeschrieben und vor allem in den Aufbruchzeiten des 20. Jahrhunderts dazu beigetragen, dass die Menschen im Saarland leben, arbeiten und reisen konnten“, sagte Anita Eckardt aus der Schweizer Konzernzentrale jetzt bei der Jubiläumsfeier mit den Mitarbeitern in der Gebläsehalle des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Auch dort hatte Modernbau schon zu Zeiten des Röchling’schen Eisenwerkes bis hinein in die Weltkulturerbe-Ära an einzelnen kleineren Baumaßnahmen mitgewirkt.

Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD), Sozialministerin Monika Bachmann, Finanzminister Peter Strobel und Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (alle CDU) schickten den Modernbau-Mitarbeitern zur Jubiläumsfeier Videobotschaften mit herzlichen Dankesworten.

Die Anfänge der heutigen Implenia Modernbau GmbH reichen weit zurück. 1919 gründete Heinrich Dürr in Saarbrücken das regionale saarländische Unternehmen, das von Anfang an den Namen Modernbau trug. Seine Anfänge lagen im Brücken-, Hoch-, Tief- und Wasserbau, wie der heutige technische Geschäftsführer Reiner Jager in einem historischen Abriss zeigte.

Inzwischen sind auch Umwelttechnik, Verkehrswegebau, Betoninstandsetzung und Industriebau als Aufgabenfelder der Firma dazugekommen. Diese war 1960 zunächst eine hundertprozentige Tochter der Grün & Bilfinger AG Mannheim geworden und nach wechselvoller Geschichte im Juni 2017 von der Schweizer Implenia-Gruppe (10 000 Beschäftigte europaweit, vier Milliarden Euro Jahresumsatz) übernommen worden.