Arbeitskammer : Bildungsforum in der Congresshalle

Saarbrücken Wie sieht die aktuelle Situation im Saarland in den Einrichtungen der frühkindlichen Bildung aus Sicht der Träger, Eltern und Erzieherinnen tatsächlich aus? Trägt das „Gute-Kita-Gesetz“ dazu bei, dass sich die Situation verbessert?

Wegen großer Nachfrage wird das Bildungsforum der Arbeitskammer des Saarlandes zur Situation in Saar-Kitas am kommenden Montag, 18. November, in die Congresshalle in Saarbrücken verlegt. Die Veranstaltung inklusive Podiumsdiskussion mit Mitgliedern von CDU, SPD, Grüne und Linken beginnt um 17.30 Uhr.