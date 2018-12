später lesen Eishockey ERC München greift nach Halbfinal-Einzug Teilen

Der deutsche Eishockey-Meister EHC München hat das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gewonnen und gute Chancen auf den Einzug in die Vorschlussrunde. Das Team von Trainer Don Jackson schlug am Dienstagabend die Malmö Redhawks in der eigenen Olympia-Eishalle mit 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). Am nächsten Dienstag kommt es beim Vertreter der starken schwedischen Liga zum entscheidenden Rückspiel. dpa