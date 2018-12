Er trifft mit links, er trifft mit rechts – und jetzt sogar mit der Brust. Mit seinem nächsten Kunststück hat Fußball-Nationalspieler Leroy Sané mal wieder die englische Premier League verzaubert. Der 22-Jährige brachte Manchester City beim 2:1 (1:0) beim FC Watford mit seinem Führungstreffer der ungewöhnlichen Art auf die Siegerstraße. Sané drückte den Ball nach Flanke von Riyad Mahrez hoch in der Luft stehend aus fünf Metern zielgerichtet mit dem Oberkörper durch die Beine von Torhüter Ben Foster. Die Sun bestaunte sein Tor als Ausdruck „individueller Brillanz“ und schrieb: „Pep Guardiola traute seinen Augen nicht, als er das sah.“

Dabei weiß der City-Teammanager sehr gut, was er an seinem deutschen Flügelstürmer hat. Sanés Vertrag läuft bis 2021, zuletzt empfahl er sich mit Nachdruck für eine deutlich längere Zusammenarbeit. In den jüngsten vier Partien, in denen er über volle 90 Minuten ran durfte, erzielte der ehemalige Schalker vier Tore und legte weitere vier auf. Der Treffer in Watford (40.) war sein fünfter in den letzten fünf Spielen, in denen er von Beginn an spielte. Das 2:0 von Mahrez (51.) leitete er mit ein.

Sané scheint seine Nonchalance und Verspieltheit, die er vor allem in seinen ersten Länderspielen zu oft gezeigt hatte, immer mehr abzulegen. Und: Seine technische Klasse leidet unter der neuen Sachlichkeit keinesfalls. Tabellenführer City ist nach dem siebten Ligasieg in Serie 21 Begegnungen in der Premier League (seit April) ungeschlagen. Eine bessere Tordifferenz (+38) nach 15 Saisonspielen hatte zuletzt Sunderland 1892/93 (+39).