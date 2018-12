später lesen Tischtennis FCS muss um Einzug ins Viertelfinale bangen Teilen

Tischtennis-Bundesligist 1. FC Saarbrücken muss um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League bangen. Im vorletzten Gruppenspiel bei VS Angers kassierte der FCS am Freitagabend eine 2:3-Niederlage und muss nun am kommenden Freitag im Gruppenfinale gegen Bogoria gewinnen. Von Ralph Tiné