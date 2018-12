später lesen 4:1-Sieg gegen den Erzrivalen Deutsche sind bei Hockey-WM auf Viertelfinal-Kurs Teilen

(sid) Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Indien einen wichtigen Sieg gegen den Erzrivalen Niederlande eingefahren. Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas gewann am Mittwoch das Topspiel der Gruppe D in Bhubaneswar dank eines starken Schlussspurts überraschend klar mit 4:1 (0:1). sid