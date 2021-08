Größtes Saar-Event seit Pandemie-Beginn : FCS verliert erstes Heimspiel gegen VfL Osnabrück (mit Bildergalerie)

Saarbrücken Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat sein erstes Heimspiel der Saison 2021/22 verloren. Mit 6400 Zuschauern war das Spiel das Event mit den meisten Zuschauern im Saarland seit Pandemie-Beginn.

Das Zuschauer-technisch größte Event im Saarland seit Beginn der Pandemie hat die Organisatoren vor eine große Herausforderung gestellt. 6400 geimpfte, genesene oder negativ getestete Besucher überforderten vor allem die Verkehrsführung rund um den Park - lange Rückstaus in die Stadt und zurück auf die Autobahn kamen zustande, auch weil die Teile der Camphauser Straße auf nur eine Richtungsspur verengt waren.

Trotz des Anreise-Ärgers gab es vor dem Spiel fast nur glückliche Gesichter rund um den 1. FC Saarbrücken. Die Rückkehr in die Heimat war für alle Blau-Schwarzen eine Herzensangelegenheit. Den ersten Gänsehaut-Moment gab es bereits vor dem Anpfiff - die Vereinshymne aus gut 6000 Saarbrücker Kehlen dröhnte durchs Viereck. Drei Minuten nach dem Anpfiff explodierte die Stimmung im Stadion förmlich. Nach einer klaren Notbremse an Minos Gouras zeigte Schiedsrichter Lars Erbst dem Osnabrücker Omar Traore die rote Karte.

Nach der Pause brachte Koschinat für Müller und Geburtstagskind Maurice Deville Galle und Tobias Jänicke. Dessen Flanke hätte fast zum 2:2 geführt, doch den Kopfball von Günther-Schmidt wehrte Torwart Philipp Kühn mit den Fingerspitzen ab (46.). Osnabrück schaffte es in Unterzahl zunächst weiter das recht einfallslose Spiel der Saarländer vom eigenen Tor wegzuhalten. Erst nach einer Stunde wurde der Druck größer, die Präzision der FCS-Angriffe im letzten Drittel allerdings nicht. Da half es auch nicht, dass in der Schlussminute Torwart Daniel Batz mit aufrückte. Dessen Flanke landete zwar auf dem Kopf von Adriano Grimaldi, von dort aber in den Händen von Kühn (90.).