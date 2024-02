Fußball Trotz Niederlage „super zufrieden“

Eine 0:2 (0:0)-Heimniederlage zum Start ins neue Jahr, in der Tabelle auf den vorletzten Platz abgerutscht. Und trotzdem war Tobias Zimmer, Trainer des Fußball-Saarlandligisten VfL Primstal, nach der Partie gegen den FSV Jägersburg alles andere als niedergeschlagen: „Wir haben Jägersburg das Leben schwer gemacht und das hat gut funktioniert. In Summe sind wir super zufrieden.“ Und dennoch sprang am Ende nichts dabei heraus. Nach zwei Flanken von der rechten Seite trafen Daniel Dahl und Waaris Rehman Bhatti in der Schlussviertelstunde vor 140 Zuschauern für den spielerisch überlegenen Tabellenzweiten FSV Jägersburg. Der rückte damit bis auf fünf Punkte an Tabellenführer FC Wiesbach heran, der beim FV Eppelborn mit 0:3 unterlag.