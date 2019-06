Federer trifft in Paris jetzt auf Nadal : Das Traumduell im Halbfinale der French Open ist perfekt

Roger Federer (links) umarmte nach dem Sieg seinen Freund und Landsmann Stan Wawrinka. Foto: AP/Jean-Francois Badias

Paris Federer und Nadal gewinnen ihre Spiele nach Gewitter.

Roger Federer gegen Rafael Nadal, die 39. Bei den French Open der Tennisprofis in Paris kommt es bereits im Halbfinale am Freitag zum Traumduell zwischen dem Schweizer und dem Spanier, zwischen dem Grand-Slam-Rekordsieger und dem "König von Roland Garros". „Wir haben die wichtigsten Momente unserer Karrieren gemeinsam auf dem Platz verbracht, es wird ein besonderer Augenblick werden", sagte Nadal (33), der auf der roten Asche am Bois de Boulogne bereits elf Mal gewonnen hat.

Federer (37) kam freilich in seinem Viertelfinale gehörig ins Schwitzen. Es war schwülwarm am Dienstag in Paris, er verlor erstmals einen Satz bei den diesjährigen French Open, und sein Landsmann Stan Wawrinka verlangte ihm alles ab. Am Ende aber setzte sich der Maestro „bei den Schweizer Meisterschaften“ mit 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 gegen seinen drei Jahre jüngeren guten Freund durch. 3:35 Stunden dauerte das nicht immer hochklassige, aber höchst spannende Match, das bei 3:3 im vierten Satz 70 Minuten wegen eines Gewitters unterbrochen war. Wawrinka konnte nach seinem Fünfsatz-Drama gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas vor zwei Tagen diesmal in den entscheidenden Phasen nicht mehr zulegen.

Das Halbfinale am Freitag ist eine Neuauflage der French-Open-Finals von 2006, 2007, 2008 und 2011 zwischen den beiden Grand-Slam-Größen. Nadal, in jenen vier sowie sieben weiteren Endspielen in Roland Garros der strahlende Sieger, hatte in seinem Viertelfinale weit weniger Mühe als der French-Open-Sieger von 2009. Sein 6:1, 6:1, 6:3 gegen Kei Nishikori aus Japan, beim Stand von 4:2 im dritten Satz ebenfalls wegen des Unwetters unterbrochen, dauerte nur 1:51 Stunden.

In Roland Garros haben Nadal und Federer seit dem Finale 2011 nicht mehr gegeneinander gespielt. Allerdings nahm Federer von 2016 bis 2018 nicht am Turnier teil. Nun steht er dort nun vor der ultimativen Herausforderung. Nadal hat in Roland Garros eine Siegbilanz von 91:2.

Bei den Damen zog Johanna Konta als erste Britin seit 36 Jahren in das Halbfinale ein. Die 28-Jährige schlug am Dienstag Vorjahresfinalistin Sloane Stephens (USA) klar mit 6:1, 6:4.