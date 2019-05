Tennis : Erster Turniersieg 2019 gibt Rückenwind für Paris

Alexander Zve­rev gewann in Genf sein erstes Turnier in 2019. Foto: dpa/Salvatore Di Nolfi

Genf Tennisprofi Alexander Zverev triumphiert in Genf.

Die Erleichterung, die Alexander Zverev im Augenblick des Sieges überkam, war nicht zu übersehen. Er legte den Kopf in den Nacken, er jubelte fast ein wenig verhalten – als müsste er erst einmal die schwere Last abfallen lassen, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten auf ihn gelegt hatte. Kurz darauf küsste er fast zärtlich den Pokal, den er am Ende eines langes Tages als Sieger des kleinen 250er-Turniers in Genf überreicht bekommen hatte.