French Open : Kerber gibt ein Bild des Jammers ab

Angelique Kerber hebt enttäuscht den Arm, ist mit ihrem Spiel nicht zufrieden. Die 31-Jährige muss sich bei den French Open früh verabschieden. Foto: dpa/Michel Euler

Paris Die Wimbledonsiegerin scheidet in der ersten Runde der French Open aus, Siegemund weiter.

Angelique Kerber glich einem Häufchen Elend. Sie warf sich ein Handtuch über die Schultern, packte ihre Schlägertasche und sah zu, dass sie den Ort der Blamage eiligst verließ. 73 Minuten nur hatte ihr Auftritt bei den French Open gedauert, kurz nach Mittag am ersten Turniertag in Paris war der ohnehin etwas vage Traum vom Karriere-Grand-Slam von einer jungen Russin namens Anastassija Potapowa regelrecht zerschmettert worden. „Ich bin super enttäuscht“, sagte Kerber, „ich habe schon gehofft, dass ich ein bisschen besser spiele.“

Die Weltranglistenfünfte aus Kiel verlor mit 4:6, 2:6, ihre nunmehr fünfte Erstrunden-Niederlage in Roland Garros war eindeutig. Und es war nicht zu übersehen, dass sie im erst vierten Match auf Sand in dieser Saison weit weg war von ihrer Bestform, nachdem sie sich vor fast drei Wochen beim Turnier in Madrid am rechten Sprunggelenk verletzt hatte. Sie habe den Fuß gespürt, bekannte Kerber, sie mutmaßte auch, die French Open seien ja vielleicht „noch ein bisschen zu früh“ gekommen, betonte aber auch: „Das soll keine Entschuldigung sein.“

Kerber (31) hatte gegen die French-Open-Debütantin Potapowa, die in der Weltrangliste auf Position 81 geführt wird, unübersehbar von Beginn an große Probleme. Die 18 Jahre alte Russin spielte ungemein druckvoll, sie drosch mit vollem Risiko auf den Ball und scheuchte die dreifache Grand-Slam-Siegerin mit ihren peitschenden Grundschlägen über den Platz. Potapowa beging ähnlich viele Fehler wie Kerber, erzielte aber wesentlich mehr direkte Punkte. Die Deutsche haderte, warf frustriert die Hände in die Höhe, schüttelte den Kopf. Sie gab ein Bild des Jammers ab.

Mehrfach betonte Kerber anschließend, sie habe wegen ihrer Fußverletzung ohnehin „keine großen Erwartungen“ gehabt, sie sei ja froh gewesen, es überhaupt nach Paris geschafft zu haben. „Ich hätte es auch sausen lassen können, aber das bin ich nicht“, schließlich sei sie eine Kämpferin, sagte Kerber. Immerhin, merkte sie ironisch an, habe sie jetzt eben „mehr Zeit als erwartet“, um ihren Fuß auszukurieren. „Ich kann mich jetzt darauf freuen, auf Gras zu spielen.“ Dieser Belag ist ihr eh lieber als rote Asche.

„Paris und ich, das ist eine Geschichte für sich“, sagte Kerber zum Abschied. Den Glauben an einen Sieg in Roland Garros und damit nach den Triumphen bei den Australian Open, den US Open (beide 2016) und in Wimbledon (2018) die Vollendung des Karriere-Grand-Slams hat sie aber noch nicht aufgegeben. „Der Glaube ist immer noch da“, versicherte sie. Steffi Graf gewann 1999 als bislang letzte Deutsche.