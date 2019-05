French Open in Paris : Noch spielt Petkovic – aber sie entdeckt die andere Seite

Paris Die deutsche Tennisspielerin, die in Paris um den Einzug ins Achtelfinale kämpft, liebäugelt mit dem Wechsel in den Journalismus.

Es ist schon etwas überraschend, dass Andrea Petkovic noch da ist. Dass sie nun die dritte Runde der French Open spielen wird. Und nicht etwa Angelique Kerber. Oder Julia Görges. Nein, es ist Petkovic (31), die als einzige der sieben deutschen Frauen noch auf die Anlage am Bois de Boulogne kommen kann. Und sie glaubt, dass das noch eine Weile so bleiben könnte.

Es ist überraschend, dass Petkovic überhaupt noch spielt. Verletzungen, Formkrisen, depressive Verstimmungen – es gibt so gut wie nichts, was sie ausgelassen hat in ihrer Karriere. Nun aber traut sie sich wieder Siege zu wie gegen Barty, auch, weil sie gegen eine Gegnerin wie Hsieh in den entscheidenden Momenten "mentale Stärke gezeigt" hat. Es schadet auch nicht, dass Petkovic weiter einen unbändigen Siegeswillen hat.