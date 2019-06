French Open in Paris : Der große Kampf der Marathon-Männer

Paris Tennis: Zverev und Struff stehen bei den French Open nach Fünfsatz-Siegen im Achtelfinale. Petkovic scheidet als letzte Deutsche aus.

Als Jan-Lennard Struff selig und schreiend vor Freude zu Boden ging, war es ein Wunder, dass seine Gelenke heil blieben. Wie ein Eishockey-Torhüter sank er auf der roten Asche von Roland Garros auf die Knie, weit hinten auf Court 14, wo das Publikum seinen Spaß daran hatte, diesen tatsächlich bis zum Umfallen kämpfenden Deutschen abzufeiern. „Ich freue mich unglaublich für ihn“, betonte Alexander Zverev, der zur gleichen Zeit über seinen eigenen Fünfsatz-Sieg am Tag der zwei deutschen Marathon-Männer Auskunft gab.

Zverev und Struff stehen bei den French Open nun im Achtelfinale, Struff zum ersten Mal bei einem Grand Slam. Nach seinem packenden, 4:28 Stunden dauernden 4:6, 6:1, 4:6, 7:6 (7:1), 11:9 gegen Borna Coric (Kroatien, immerhin 15. der Weltrangliste) trifft er nun auf Branchenführer Novak Djokovic. „Es bedeutet mir alles“, sagte Struff (29) über seinen ersten Vorstoß in die zweite Woche eines Grand Slams und ergänzte ruhig: Wenn er gegen Djokovic gut serviere und aggressiv spiele, „habe ich eine Chance, ihn zu ärgern.“ Mit „Oh, wie ist das schön“-Gesängen und „Struff, Struff, Struff“-Sprechchören sorgten die zahlreichen deutschen Fans im Stadion für Gänsehautstimmung.

Das mag vielleicht ein bisschen zu optimistisch klingen, aber Struff ist bereits seit Wochen in bestechender Form. „Ich kann die Jungs alle schlagen, das ist gerade so mein Gefühl“, sagte der Sauerländer, nachdem er in der ersten Runde Kanadas Jungstar Denis Shapovalov (Nummer 24) besiegt hatte. Er hat in diesem Jahr auch schon Stefanos Tsitsipas aus Griechenland (6.) oder Ex-US-Open-Sieger Martin Cilic (Kroatien/13.) besiegt. Und beim Masters in Indian Wells auch Zverev (5.). Struff ist derzeit 45. der Weltrangliste.

Struff, seit zwei Monaten glücklicher Vater, spricht in Paris von der „harten Arbeit“, die er und „mein Team“ jetzt in die Karriere investieren. Er setzt sich nun höhere Ziele, weil „irgendwann sagt man sich: Es reicht nicht mehr, wenn man kleine Ziele hat, dann erreicht man nicht viel.“ Er lobt in diesem Zusammenhang Coach Carsten Arriens, Ex-Profi und eine Weile Davis-Cup-Kapitän: „Er kann einen sehr gut pushen und neue Wege aufzeigen.“

Geholfen haben mag Struff bislang auch, dass er in Roland Garros mit Zverev trainierte. „Netter Typ“, sagt der derzeit einzig wahre Warsteiner über den ATP-Champion. Die Trainingseinheit am Sonntag aber wollte Struff nach seinem Marathon gegen Coric nicht wahrnehmen, „da kann ich ihm leider keinen Gefallen tun“, sagte er mit einem Augenzwinkern.

Struff war nach seinem Sieg gegen Coric sogar der New York Times eine Schlagzeile wert – er stellte damit Zverev und dessen 6:4, 6:2, 4:6, 1:6, 6:2 gegen Dusan Lajovic aus Serbien in den Schatten. „Es muss mir mal jemand erklären“, scherzte der Hamburger danach, „dass nicht jedes Match über fünf Sätze gehen muss.“ An diesem Montag bekommt es Zverev mit Fabio Fognini (Italien) zu tun, der auf Sand beste Referenzen vorweisen kann. Das heißt: Es könnte wieder über fünf Sätze gehen.

Nicht mehr weiter geht es dagegen für Andrea Petkovic. die 31-Jährige aus Darmstadt ist als letzte deutsche Spielerin ausgeschieden. Sie unterlag in der dritten Runde der Weltranglistenachten Ashleigh Barty aus Australien mit 3:6, 1:6. Das Match auf dem Court Suzanne Lenglen dauerte nur 60 Minuten, dann schlug Petkovic, die zu keiner Zeit an ihre guten Leistungen aus den ersten beiden Runden anknüpfen konnte, beim ersten Matchball für Barty eine Vorhand ins Aus.

Einen schwarzen Samstag erlebte auch Serena Williams (37). Die US-Amerikanerin scheiterte an der 17 Jahre jüngeren Sofia Kenin (USA) mit 2:6 und 5:7. So früh war Williams bei einem Grand Slam zuletzt 2014 in Wimbledon ausgeschieden. Danach eilte sie zum großen Pressesaal, um ihre Sicht der Dinge loszuwerden. Nur: Dort saß noch Dominic Thiem, Vierter der Weltrangliste, Vorjahresfinalist in Paris. Ein kleinerer Raum war auch belegt. Thiem wurde von ihr kurzerhand aus dem großen Raum geschickt – und war sauer. „Ich fasse es nicht, wirklich. Das ist ein Witz, oder?“, sagte Thiem ungläubig. Der Internationale Tennisverband ITF übernahm danach die Verantwortung für den „Rauswurf“.

Roger Federer (37) feierte bei seiner Rückkehr nach Paris zum zwölften Mal den Viertelfinal-Einzug. Der Grand-Slam-Rekordsieger schlug den Argentinier Leonardo Mayer kraftsparend in nur 1:42 Stunden mit 6:2, 6:3, 6:3. Der Schweizer könnte im Halbfinale auf Rafael Nadal treffen. Der spanische Titelverteidiger und Rekordsieger von Roland Garros besiegte Juan Ignacio Londero (Argentinien) glatt mit 6:2, 6:3, 6:3.

Jan-Lennard Struff bejubelt seinen Sieg gegen Borna Coric. Jetzt trifft er auf Novak Djokovic. Foto: dpa/Frank Molter