Wetter : Saarländer erleben noch einmal einen sommerlich warmen Tag

Saarbrücken Die warmen Tage scheinen allmählich gezählt. Beim Wetter kündigt sich ein Wechsel an. Sogar erster Bodenfrost ist möglich.

An diesem Mittwoch (4. September) erreichen die Temperaturen im Saarland noch einmal Höchstwerte von bis zu 27 Grad. Dabei lässt sich nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach die Sonne die meiste Zeit blicken. Erst am Abend nehmen die Wolken zu. Dann kann auch Regen fallen. So startet auch die Nacht bei Werten zwischen 14 und sechs Grad. Die Niederschläge sollen zum Morgen hin wieder nachlassen.