Neubau : Einweihungsfest in Altenkesseler Kita

Die Kinder der Kita St. Nikolaus in Altenkessel stellen am Sonntag ihre neuen Räume vor. Foto: RALF OEHRLEIN

Altenkessel Neubau der Einrichtung ist seit Anfang des Jahres fertig. Am Sonntag gibt’s Führungen und Musik.

Die Caritas-Kindertagesstätte St. Nikolaus in Altenkessel feiert am Sonntag, 8. September, ein großes Fest zur Einweihung ihres Neubaus. Es beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Johannes Baptista. Wie die Caritas mitteilt, stehen im Anschluss im Neubau in der Kirchstraße 17 unter anderem die Segnung der Räume und Führungen in der Kita auf dem Programm.