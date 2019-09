Evensong : Evensong in Saarbrücker Kirche

Saarbrücken Am Sonntag, 8. September, beginnt um 17 Uhr wieder die Reihe der monatlichen Evensongs in der Pfarrkirche St. Michael in Saarbrücken. Die musikalische Gestaltung übernehmen diesmal der Kammerchor „Con spirito“ sowie der Jugendchor St.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Johann unter Leitung von Tünde Nagy. Die historische Späth-Orgel (1925) spielt Christoph Hauschild. Der Kammerchor „Con Spirito“ wurde 2004 gegründet. Seither hat sich das Ensemble unter der Leitung von Tünde Nagy der anspruchsvollen Chormusik in kleinen Besetzungen verschrieben, teilen die Veranstalter mit. Auch der Jugendchor der evangelischen Gemeinde St. Johann steht seit seiner Gründung 2010 unter der Leitung von Tünde Nagy.